Тревога начала распространяться по стране в 11:58. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.
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Отбой воздушной тревоги
В Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– проинформировали Воздушные силы.
В Запорожье прогремел взрыв.
Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях,
– сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Тревога распространилась на Север
Из-за угрозы баллистики тревога распространилась на Север. Так, "красными" стали Черниговская, Киевская, Житомирская, а также Черкасская области.
Карта тревог по состоянию на 12:05 17 февраля 2024 года
По состоянию на сейчас воздушная тревога распространилась на:
- Киев,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецкую,
- Запорожскую,
- Днепропетровскую,
- Кировоградскую,
- Винницкую области.
Карта тревог на 12:00 17 февраля 2024 года
В части областей объявили воздушную тревогу
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения враг баллистического вооружения. Из-за этого начали объявлять воздушную тревогу.
Россия атаковала ракетами 16 февраля: что известно
- Днем 16 февраля Россия атаковала Украину ракетами. Сначала Воздушные силы объявили об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
- Впоследствии в ВСУ также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом.
- Оккупанты атаковали Полтавскую область. Так, в 14:58 в Кременчуге прогремели взрывы. Впоследствии в Кременчугском и Миргородском районах также слышали звуки взрывов.