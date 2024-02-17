Тревога начала распространяться по стране в 11:58. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

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12:30, 17 февраля

Отбой воздушной тревоги

В Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Отбой угрозы применения баллистического вооружения,
– проинформировали Воздушные силы.

12:09, 17 февраля

В Запорожье прогремел взрыв.

Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях,
– сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

12:05, 17 февраля

Тревога распространилась на Север

Из-за угрозы баллистики тревога распространилась на Север. Так, "красными" стали Черниговская, Киевская, Житомирская, а также Черкасская области.


Карта тревог по состоянию на 12:05 17 февраля 2024 года

12:00, 17 февраля

По состоянию на сейчас воздушная тревога распространилась на:

  • Киев,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецкую,
  • Запорожскую,
  • Днепропетровскую,
  • Кировоградскую,
  • Винницкую области.


Карта тревог на 12:00 17 февраля 2024 года

11:58, 17 февраля

В части областей объявили воздушную тревогу

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения враг баллистического вооружения. Из-за этого начали объявлять воздушную тревогу.

Россия атаковала ракетами 16 февраля: что известно

  • Днем 16 февраля Россия атаковала Украину ракетами. Сначала Воздушные силы объявили об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
  • Впоследствии в ВСУ также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения врагом.
  • Оккупанты атаковали Полтавскую область. Так, в 14:58 в Кременчуге прогремели взрывы. Впоследствии в Кременчугском и Миргородском районах также слышали звуки взрывов.