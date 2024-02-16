В низці областей України 16 лютого оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу використання балістичного озброєння.
Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакувала Україну
Відбій повітряної тривоги
Повітряні сили повідомили, що по всій Україні оголошено відбої повітряних тривог.
Злетіли Ту-95
Злетіло кілька бортів Ту-95. Відомо про 3 літаки, які перебувають поблизу пускових рубежів.
У Кременчуцькому та Миргородському районах чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння,
– повідомили в Повітряних силах.
Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Звичайна обережність може зберегти життя.
Ракети курсом на Кропивницький та Полтавщину. Зокрема, Миргород попросили перейти в укриття.
Ракети на Кременчук
О 14:58 повідомили про ракети на Кременчук. Вже згодом там пролунали вибухи.
Балістика зайшла у повітряний простір Сумщини
Ракети у повітряному просторі України. Зокрема, на Сумщині.
Загроза балістики
Пізніше оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Активність тактичної авіації
Спочатку Повітряні сили поінформували про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!