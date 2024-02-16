В низці областей України 16 лютого оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу використання балістичного озброєння.

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15:38, 16 лютого

Відбій повітряної тривоги

Повітряні сили повідомили, що по всій Україні оголошено відбої повітряних тривог.

15:17, 16 лютого

Злетіли Ту-95

Злетіло кілька бортів Ту-95. Відомо про 3 літаки, які перебувають поблизу пускових рубежів.

15:11, 16 лютого

У Кременчуцькому та Миргородському районах чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

15:08, 16 лютого

Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння,
– повідомили в Повітряних силах.

Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Звичайна обережність може зберегти життя.

15:07, 16 лютого

Ракети курсом на Кропивницький та Полтавщину. Зокрема, Миргород попросили перейти в укриття.

15:06, 16 лютого

Ракети на Кременчук

О 14:58 повідомили про ракети на Кременчук. Вже згодом там пролунали вибухи.

15:05, 16 лютого

Балістика зайшла у повітряний простір Сумщини

Ракети у повітряному просторі України. Зокрема, на Сумщині.

15:04, 16 лютого

Загроза балістики

Пізніше оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

15:04, 16 лютого

Активність тактичної авіації

Спочатку Повітряні сили поінформували про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!