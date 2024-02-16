В ряде областей Украины 16 февраля объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.

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15:38, 16 февраля

Отбой воздушной тревоги

Воздушные силы сообщили, что по всей Украине объявлены отбои воздушных тревог.

15:17, 16 февраля

Взлетели Ту-95

Взлетело несколько бортов Ту-95. Известно о 3 самолетах, находящихся вблизи пусковых рубежей.

15:11, 16 февраля

В Кременчугском и Миргородском районах слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

15:08, 16 февраля

Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения,
– сообщили в Воздушных силах.

Призываем не игнорировать воздушную тревогу. Обычная осторожность может сохранить жизнь.

15:07, 16 февраля

Ракеты курсом на Кропивницкий и Полтавскую область. В частности, Миргород попросили перейти в укрытие.

15:06, 16 февраля

Ракеты на Кременчуг

В 14:58 сообщили о ракетах на Кременчуг. Уже позже там раздались взрывы.

15:05, 16 февраля

Баллистика зашла в воздушное пространство Сумщины

Ракеты в воздушном пространстве Украины. В частности, в Сумской области.

15:04, 16 февраля

Угроза баллистики

Позже объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

15:04, 16 февраля

Активность тактической авиации

Сначала Воздушные силы проинформировали об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!