В ряде областей Украины 16 февраля объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили об угрозе использования баллистического вооружения.
Смотрите также На спасение считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атаковала Украину
Отбой воздушной тревоги
Воздушные силы сообщили, что по всей Украине объявлены отбои воздушных тревог.
Взлетели Ту-95
Взлетело несколько бортов Ту-95. Известно о 3 самолетах, находящихся вблизи пусковых рубежей.
В Кременчугском и Миргородском районах слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения,
– сообщили в Воздушных силах.
Призываем не игнорировать воздушную тревогу. Обычная осторожность может сохранить жизнь.
Ракеты курсом на Кропивницкий и Полтавскую область. В частности, Миргород попросили перейти в укрытие.
Ракеты на Кременчуг
В 14:58 сообщили о ракетах на Кременчуг. Уже позже там раздались взрывы.
Баллистика зашла в воздушное пространство Сумщины
Ракеты в воздушном пространстве Украины. В частности, в Сумской области.
Угроза баллистики
Позже объявили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Активность тактической авиации
Сначала Воздушные силы проинформировали об активности тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!