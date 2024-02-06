Оновлення 5.2 вже доступне для користувачів iOS та Android. Воно містить у собі чимало змін.

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Що нового у застосунку

Застосунок "Повітряна тривога" тепер вміє сповіщати про різні види загроз. Користувачі можуть отримувати повідомлення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха, а також інструкції з подальших дій.

Для кожного типу тривоги розробники створили унікальні сповіщення. Застосунок надсилає не тільки звукові сигнали, а й текстові повідомлення з рекомендаціями. Ці функції додали для завчасного сповіщення великої кількості населення про критичні ситуації на кшталт оголошення евакуації чи попередження про прорив дамби через дії російських окупантів.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення Цивільного Захисту та ДСНС,

– пояснили розробники.

Версія 5.2 також має покращений режим енергозбереження. А ще це оновлення виправляє помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

Застосунок "Повітряна тривога" отримав нові функції / Фото Ajax Systems

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