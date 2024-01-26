Харківська область межує з Росією, тож окупанти безперестанку гатять по місту. Під час останнього обстрілу 23 січня загинуло найбільше харків'ян за всю повномасштабну війну. 25 січня в місті оголосили день жалоби.
Дивіться також Окупанти у Харкові влучили у 130-річну пам'ятку архітектури: моторошні фото, відео
"Нова" повітряна тривога: що зміниться в Харкові
Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області,
– написав Ігор Терехов.
За словами мера міста, таке нововведення полегшить роботу всім службам, а бізнесу дозволить ефективніше працювати.
Проєкт утілять в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру. Його технічне оснащення профінансують міжнародні партнери.
Війна змінює Харків
- Харків'яни вражають своєю мужністю та незламністю. Багато людей приходить, щоб нагодувати рятувальників і допомогти їм розібрати завали. А кав'ярні безплатно пригощають гарячими напоями.
- Ігор Терехов написав, що після жорстоких обстрілів 23 січня, коли місто тричі було під вогнем, не можна залишати все як було. Він запропонував перейменувати вулицю Пушкінську, сказавши, що тривалий час думав, буцімто Пушкін – не про сучасну Росію. Харків'яни просили про це перейменування кілька років, пам'ятник російському поетові в місті давно прибрали.
- На сесії міської ради 26 січня підтримали перейменування вулиці Пушкінської на Григорія Сковороди. Як зазначили харківські ЗМІ, це був один із найбільших пакетів перейменувань, загалом зміни охопили 65 вулиць. Нові назви, зокрема, отримали вулиці Омська, Хабарова та Псковська. Тепер вони називаються Бахмутська, Хладопромівська та Трускавецька відповідно. Назв, пов'язаних із російською історією, поменшало, натомість побільшало імен видатних харків'ян.