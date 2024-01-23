На жаль, також є загиблі унаслідок ракетного удару. Що відомо про жертв та поранених після ракетних обстрілів – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Десятки постраждалих у Харкові

Росіяни завдали кількох ракетних ударів по Харківщині. Під російським обстрілом опинилися багатоповерхівки, приватні й багатоквартирні будинки. За попередніми даними, окупанти атакували Харків ракетами типу Х-22.

Станом на 9:35 23 січня відомо про щонайменше 38 поранених, серед яких двоє дітей 10 та 12 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Стан 5 людей оцінюється як важкий, всі інші – отримали легкі та середні поранення.

Також відомо про загиблих. Унаслідок ракетних ударів загинули дві жінки – 40 та 56 років.

Наразі медики продовжують надавати допомогу, тому, на жаль, кількість постраждалих може згодом збільшитися.

Зверніть увагу! Оперативно про наслідки ракетних атак та постраждалих читайте в нашому телеграмі.

Ракетні удари по Харківщині 23 січня: що відомо