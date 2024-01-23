К сожалению, также есть погибшие в результате ракетного удара. Что известно о жертвах и раненых после ракетных обстрелов – далее в материале 24 Канала.

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Десятки пострадавших в Харькове

Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Харьковской области. Под российскими обстрелами оказались многоэтажки, частные и многоквартирные дома. По предварительным данным, оккупанты атаковали Харьков ракетами типа Х-22.

По состоянию на 10:30 23 января известно по меньшей мере о 42 раненых, среди которых четверо детей. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, все остальные получили легкие и средние ранения.

Также известно о погибших. В результате ракетных ударов погибли три человека – две женщины 40 и 56 лет и мужчина.

Медики продолжают оказывать помощь, поэтому, к сожалению, количество пострадавших может позже увеличиться.

Обратите внимание! Оперативно о последствиях ракетных атак и пострадавших читайте в нашем телеграме.

Ракетные удары по Харьковской области 23 января: что известно