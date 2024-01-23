К сожалению, также есть погибшие в результате ракетного удара. Что известно о жертвах и раненых после ракетных обстрелов – далее в материале 24 Канала.
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Десятки пострадавших в Харькове
Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Харьковской области. Под российскими обстрелами оказались многоэтажки, частные и многоквартирные дома. По предварительным данным, оккупанты атаковали Харьков ракетами типа Х-22.
По состоянию на 10:30 23 января известно по меньшей мере о 42 раненых, среди которых четверо детей. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, все остальные получили легкие и средние ранения.
Также известно о погибших. В результате ракетных ударов погибли три человека – две женщины 40 и 56 лет и мужчина.
Медики продолжают оказывать помощь, поэтому, к сожалению, количество пострадавших может позже увеличиться.
Ракетные удары по Харьковской области 23 января: что известно
- Враг атаковал Харьковскую область еще ночью. Так, около 04:00 оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Тогда о пострадавших не сообщалось. Также оккупанты нанесли удар по городу Балаклея. Там повреждены учебное заведение, административное здание и жилые дома. В результате обстрела в Балаклее двое пострадавших – 88-летний мужчина и 78-летняя женщина, их состояние среднее.
- Во время утренней массированной атаки россияне снова ударили по Харькову. Взрывы раздались в Киевском и Салтовском районах. Под ударом оказалась только гражданская инфраструктура.
- Так, в пригороде Харькова российские военные цинично атаковали газопровод. Там повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, ранения получили дети и одна женщина. В другом районе Харькова россияне разрушили санаторную школу для больных детей.
- Оккупанты также ударили по многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки один из подъездов был полностью разрушен. Под завалами могли оказаться люди, сейчас спасатели проводят спасательно-поисковую операцию.
- Кроме домов, также были повреждены припаркованные рядом автомобили – они выгорели дотла.