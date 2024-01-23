Взрывы в Харькове прогремели около 07:14. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Оккупанты снова атакуют Харьков

В полиции подтвердили, что в Харькове раздаются взрывы. Призвали находиться в укрытиях.

"О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102", – отметили правоохранители.

Взрывы в областном центре подтвердил и мэр. Написал, что прозвучало уже несколько.

Снова бьют по Харькову,

– подчеркнул Терехов.

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Перед этим оккупанты ударили по жилой застройке

Незадолго до этого, около 4 часов утра, оккупанты ударили по жилой и гражданской застройке Харькова. В городе раздались несколько взрывов.

Мэр рассказал, что россияне били по району жилой и гражданской застройки. Известно по меньшей мере об одном поврежденном доме. Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что утром оккупанты нанесли ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.

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Кратко о российской атаке утром 23 января

В 03:45 Воздушные силы отметили, что зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Около 5 часов по Украине ширилась тревога.

Также зафиксировали взлет бортов Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" и "Оленья".

Ракеты в воздушном пространстве Украины.

Вероятно, были повторные пуски крылатых ракет с Ту-95МС.

Андрей Садовый сообщил, что в направлении Львова, вероятно, летят ракеты.

В Киеве раздались взрывы. Работали Силы ПВО.