Об этом сообщают Воздушные силы. Ракеты, которые враг запустил раньше, уже находятся в воздушном пространстве Украины. Они курсируют в пределах Винницкой области.
Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты
Вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря,
– предупредили в Воздушных силах.
Массированная атака по Украине 23 января: что известно
- Воздушные силы в 03:45 сообщили, что был зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении. Российская авиация держала курс по направлению к Каспийскому морю, откуда враг традиционно атакует Украину.
- Уже в 05:22 в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Об угрозе предупредили в восточных и южных областях.
- В 06:02 первые группы ракет пересекли воздушное пространство Украины в Сумской области. Сначала ракеты двигались в направлении Полтавской области, но затем начали менять курс.
- Также зафиксирован взлет 4 бортов Ту-22М3. Воздушные силы сообщили, что бомбардировщики взлетели с аэродромов Оленья (Мурманская область) и Шайковка (Калужская область). В настоящее время эти борта не производили пуски ракет.
- Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что ракеты могут держать курс на Запад. Также часть ракет летит на Киев.
- Уже в 07:02 в КМВА сообщили о взрывах. Как заявил Сергей Попко, в Киевской области работают системы и средства противовоздушной обороны.