Об этом сообщают Воздушные силы. Ракеты, которые враг запустил раньше, уже находятся в воздушном пространстве Украины. Они курсируют в пределах Винницкой области.

Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты

Вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря,

– предупредили в Воздушных силах.

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