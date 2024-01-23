Про це повідомляють Повітряні сили. Ракети, які ворог запустив раніше, вже у повітряному просторі України. Вони курсують у межах Вінницької області.

Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети

Імовірно, здійснено повторні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря,

– попередили у Повітряних силах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Масована атака по Україні 23 січня: що відомо