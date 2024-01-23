Вибухи у Харкові прогриміли близько 07:14. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети
Вночі Росія завдала удару по житловій забудові Харкова. Вранці у місті знову пролунали вибухи.
Джерело:Поліція Харківщини
Вибухи у Харкові прогриміли близько 07:14. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети