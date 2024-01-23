Вибухи у Харкові прогриміли близько 07:14. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Важливо У всіх областях України оголосили повітряну тривогу: ворог запустив ракети

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.