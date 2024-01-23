Першим про вибухи в Харкові о 4:01 повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом інформацію підтвердив також глава місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог атакує Харків

Окупанти завдають ударів по Харкову, будьте в укриттях,

– написав Синєгубов.

Згодом місцеві жителі уточнили, що в місті прогриміло декілька вибухів. Ще через декілька хвилин у Повітряних силах проінформували про те, що Сумщині та Харківщині ракетна небезпека.