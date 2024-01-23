Раніше відповідну інформацію повідомляли моніторингові канали. А вже о 3:45 політ ворожих бомбардувальників підтвердили і в Повітряних силах.

Читайте також Зникла інформація і видимість: чи пов'язане збиття авіації Росії з паузою в масованих атаках

Зафіксували політ ворожих Ту-95МС

Зафіксовано політ декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у південно-східному напрямку (район Каспійського моря),
– йдеться у повідомленні.

Про точну кількість стратегічних бомбардувальників у Повітряних силах пообіцяли повідомити додатково.