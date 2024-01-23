Ранее соответствующую информацию сообщали мониторинговые каналы. А уже в 3:45 полет вражеских бомбардировщиков подтвердили и в Воздушных силах.
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Зафиксировали полет вражеских Ту-95МС
Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря),
– говорится в сообщении.
О точном количестве стратегических бомбардировщиков в Воздушных силах пообещали сообщить дополнительно. В то же время там отметили важность заботиться о собственной безопасности.
Заметим, что Ту-95МС – ракетоносители ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. При атаке этими ракетами тревога может занять несколько часов. Следует учитывать, что враг часто запускает ракеты несколькими волнами.
По состоянию на 4:45 о пусках вражеских ракет информации не было.
Воздушные тревоги и вражеские атаки: последние новости
- 22 января, примерно в 12:08, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены завыли из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Красной карта Украины была больше часа. Вторая тревога в этот день прозвучала в 14:58. В Воздушных силах отмечали, что в небе снова находился российский носитель ракет "Кинжал". Через пол часа тревогу отменили. Вечером того же 22 января стало известно о запуске врагом БПЛА. Однако угроза быстро прошла, взрывы не фиксировали.
- В последний раз захватчики массированно атаковали Украину 8 января. Тогда все началось с ночных запусков "Шахедов". А утром враг выпустил более 50 ракет разного типа. В частности, "Искандеры", "Кинжалы" и С-300. Силам ПВО удалось сбить 18 крылатых ракет, а также все 8 "Шахедов". Под российским ударом оказались Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. Вражеская атака привела к разрушениям и повреждениям, но хуже всего – унесла жизни 4 человек, еще 45 пострадали.