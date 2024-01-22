В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, означает ли это то, что теперь россиянам будет сложнее бить по более отдаленным и тыловым городам.

Важно На бортах были молодые офицеры и полковник – Игнат об экипаже сбитых самолетов А-50 и Ил-22

Какие проблемы возникли у россиян

Самолет А-50 изображал карту расположения украинских зенитно-ракетных комплексов и пусковых установок. В первую очередь Воздушные силы ВСУ уничтожили специалистов, видевших динамику передвижения нашей системы ПВО и определенные алгоритмы ее работы.

Носителей этой информации мы уничтожили. Теперь противнику ее нужно снова накопить. Новый экипаж будет длительное время входить в курс дел, вероятно, несколько недель,

– сказал Свитан.

Кроме того, у россиян исчезли 200 – 250 километров видимости, что очень важно. Одно дело проткнуть линию фронта на определенную глубину, а другое – двигаться уже 1000 километров в глубине, не зная где расположены ПВО или ЗРК и алгоритмы их перемещения.

Это означает практически вслепую прокладывать маршруты движения воздушных целей. Именно нехватка информации отодвинула принятие решения о применении ракет и "Шахедов",

– отметил военный эксперт.

По его мнению, удар по А-50 и Ил-22 отнял как минимум на пару недель готовности российских систем для работы по дальним ракетам и прокладке маршрутов. Однако россияне могут в любой момент запустить ракеты наугад, не привязывая к расположению ЗРК, но они прекрасно понимают, что большинство ракет будет сбито.

Обратите внимание! Россия не в первый раз теряет такое ценное воздушное судно. Еще один самолет А-50 взорвали на авиабазе "Мачулищи" в Беларуси.

С точки зрения военной логики противник должен восстановить всю карту расположения наших ЗРК и их перемещение. Только после этого можно принимать решение о выполнении боевых задач с помощью ракет.

"Хотя это военная логика. У россиян своя логика, а еще у них проблемы с причинно-следственными связями. Но такое уже не лечится, это клиника", – добавил Свитан.

Уничтожение самолета А-50: коротко