На аэродроме могли взорвать российский военный самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50.

К теме Взрывы и повреждения самолета на "Мачулищах": белорусские партизаны взяли на себя ответственность

Что произошло после взрывов

О взрывы на "Мачулищах" сообщали местные жители. Согласно разным источникам, люди слышали по меньшей мере два взрыва между 8:00 и 9:30 утра. Также есть сообщения о возможном взрыве ночью.

После инцидента на окраине аэродрома "Мачулищи" активизировались Госавтоинспекция и внутренние войска. Работника ГАИ останавливали машины, проверяли документы и багажники водителей в нескольких местах вокруг аэродрома. Кроме того, очевидцы фиксировали движение МАЗов внутренних войск Беларуси к аэродрому.

Разрушение и причастность партизан

По информации белорусской инициативы ByPol, на "Мачулищах" поврежден российский военно-транспортный самолет. Отмечали, что на аэродроме часто приземляются российские военно-транспортные самолеты, которые доставляют или забирают технику.

По данным белорусских мониторинговых каналов, разрушение также получило снегоочистительную технику. ByPol рассказывает, что не получали информации о прибытии самолета, поэтому, вероятно, воздушное судно находилось там дольше.

Впоследствии в ByPol рассказали, что в "Мачулищах" взорвали российский военный самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50. Повреждены передняя и задняя часть судна, авионика и радиолокационная антенна. ByPol отметили, что это работа партизан.

Разрушения серьезны, самолет точно уж никуда не улетит. Инцидент произошел, когда вблизи самолета работала снегоочистительная техника. Белорусские партизаны последовательны в изгнании фашистов из своей земли, – рассказали в ByPol.

Информацию также подтверждают в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн". Они предположили, что взрывчатку на самолет могли сбросить сверху с неизвестного объекта.

Версия оккупантов

Ряд российских ресурсов написали, что к атаке якобы причастны Вооруженные Силы Украины. Аэродром могли атаковать 6 беспилотников, которые запустили из Черниговской и Киевской области.

Российские убийцы заявляют, что 4 дрона сбили вблизи аэродрома, а один уже над ним. Обломки последнего упали на самолет, а еще один беспилотник якобы сбросил взрывчатку.

Реакция диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал "усиливать безопасность". Затем на улицах начало появляться больше силовиков. Они с оружием и в бронежилетах проверяли автомобили жителей Мачулищ. Кроме этого, вблизи населенного пункта патрулировал вертолет, а спецподразделение ОМОН устраивало обыски в домах белорусов.

"Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже избирательно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны", – сообщали СМИ.

Что известно об уничтоженном самолете

Российский самолет А-50 используется для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также служат воздушным командным пунктом. В России насчитывалось всего 13 таких самолетов.

А-50 была разработана на базе Ил-76. Он способен выполнять разные функции. Его применяют для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов войск о воздушной и надводной обстановке, а также управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели. Стоимость одного такого самолета составляет около 330 миллионов долларов.