В конце концов, можно убедиться, что на борту Ил-22 и А-50 был полковник, а также молодые офицеры. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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В Воздушных силах высказались по поводу экипажа А-50 и Ил-22

Игнат подчеркнул, что уже встречал в российских пабликах сообщения из рубрики "вечного полета, братья" и некрологи, которые уже начали появляться потихоньку.

Видим, там и полковник есть. Но прежде молодые офицеры,

– сказал полковник.

В то же время представитель подчеркнул, что удивился, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов. Ведь любая потеря, даже если это молодой офицер, это выпускник военного вуза, в котором обучают пять лет.

"Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, ну и плюс имеет боевой опыт уже как минимум почти два года, к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил заметил, что самолетов у россиян стало меньше, чем и экипажа. По его словам, от этого украинской стороне, безусловно, стало лучше, ведь способности врага несколько снизились.

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