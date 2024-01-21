Вместе с тем был сбит уже второй самолет А-50. Как это повлияет на возможности российской авиации для 24 Канала объяснил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Подробнее Умер еще в воздухе: Россия признала гибель командира подбитого над Азовским морем Ил-22

С каждым таким самолетопадом российская авиация вынуждена все дальше и дальше отступать от территории Украины. Они все яснее отдают себе отчет, что здесь работает мощная ПВО, которой ВСУ могут ликвидировать все больше воздушных средств.

На что влияет сбития А-50 и Ил-22

Интересно, что в конце 2023 года Украина сбила количество Су-34, которое Россия построила за весь 2020 год.

Агрессор попытается заменить уничтоженные самолеты другими, но уже не будет рисковать подлетать так близко к территории Украины. Следовательно, они не смогут властвовать в воздухе и гораздо меньше будут видеть вглубь нашей территории.

Это существенно отразится на следующих ударах по Украине, ведь они не будут видеть передислокацию нашей противовоздушной обороны. Следовательно, еще больше ухудшится точность российских ракет,

– добавил Храпчинский.

Интересным сигналом является и уничтожение офицерского состава во время авиатрощи.

Если россияне уже привлекают инструкторов к управлению авиацией, значит, количество летчиков, способных летать во время боевых действий в последнее время у них значительно уменьшилось.

К тому же, заметил эксперт по авиации, еще во время Сирийской операции Сергей Шойгу выходил с просьбой усилить обучение летному составу России, еще тогда пилотов не хватало. А с 2014 года фиксировался большой отток из России лётчиков гражданской авиации.

Сейчас авиация стала ахиллесовой пяткой для противника, поскольку Кремль не только лишился людей, которые могли управлять самолетами, но и тех, кто мог этому учить.

Потери российской авиации: последнее