В эфире 24 Канала спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об истерике оккупантов после рекордного уничтожения российских самолетов.

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Врагу не хватает смелости признать все свои потери

Российское руководство отправляет пилотов фактически насмерть, ведь они запросто могут оказаться в зоне потенциального поражения Patriot, который быстро нанесет удар и уничтожит группу ударных самолетов.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ напомнил, что подобная история уже была в мае над Брянской областью России, затем был случай с Су-35 в Одесской области и еще один из Су-24М.

Россияне не хотят учиться на ошибках,

– отметил Игнат.

Военное командование России отправляет пилотов как можно дальше в украинский тыл, чтобы уничтожать объекты в глубине обороны, однако заканчивается это плачевно.

"Враг даже признает свои потери. Не все, конечно, но признает. Чтобы хоть как-то помочь этому, оккупанты ничего лучшего не придумали как условно в сводке минобороны России "уничтожить" наши IRIS-T и два Су-24М, которые в ночь на 26 декабря нанесли удар по ИДК "Новочеркасск", – отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Важно! Вооруженные Силы Украины в ночь на 26 января нанесли мощный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" российского флота, находившегося во временно оккупированной Феодосии.

Россияне "уничтожают" F-16, которых нет в Украине

Впрочем, это далеко не все мнимые "достижения" страны-агрессора. В течение этой недели россияне уже якобы уничтожили целую эскадрилью истребителей F-16, которые Украине еще даже не передали. К тому же, пропагандисты "подтвердили" информацию фейковыми фотографиями с 2018 года с Западного аэродрома.

На территории Украины нет еще ни одного истребителя F-16. 22 декабря стало известно, что Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину. Как отметил Игнат, до конца 2023 года в передаче F-16 нет нужды, ведь сейчас идет учебный процесс летного состава, наземного персонала и подготовка инфраструктуры.

Нет оснований и целесообразности размещать F-16 на территории Украины. Все происходит постепенно,

– добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Присоединившиеся к коалиции F-16 страны предоставляют Воздушным силам ВСУ свои площадки для того, чтобы пилоты и другой персонал имели возможность проходить обучение. Сейчас украинцы проходят процесс перевооружения на F-16 в экстренном режиме.

"Ни одна из стран мира не переходила в рекордные сроки с советского на западный самолет", – заметил Игнат.

ВСУ уничтожают российскую авиацию