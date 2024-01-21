РосСМИ сообщают, что Климов – наследственный оккупант, сообщает 24 Канал. Его отец – Иван Климов – штурман І эскадрильи в Тихорецке.

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Сообщается, что во время "отрицательного" полета Ил-22 Виктор Климов получил настолько сильные ранения, что даже не успел приземлиться. На концерт к Кобзону оккупант отправился прямо с воздуха. А российское корыто пришлось сажать второму пилоту. К слову, он также получил травмы.

"Самолетопад" над Азовским морем – главное

Российским оккупантам в Украине не удается реализовать свои планы. 2024 год для захватчиков начался с колоссальных потерь. В частности, 14 января состоялся грандиозный "самолетопад" над акваторией Азовского моря.

Украинским героям удалось уничтожить самолет А-50, а также повредить Ил-22 (за штурвалом которого и был оккупант Климов). Валерий Залужный подтвердил этот факт.

Воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, оккупантов предупредили, что это далеко не финал. Их корытам нечего делать в небе над Украиной.