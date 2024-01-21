РосЗМІ повідомляють, що Клімов – спадковий окупант, інформує 24 Канал. Його батько – Іван Клімов – штурман 1 ескадрильї у Тихоріцьку.

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Повідомляють, що під час "від'ємного" польоту Іл-22 Віктор Клімов отримав настільки сильні поранення, що навіть не встиг приземлитися. На концерт до Кобзона окупант вирушив прямісінько з повітря. А російське корито довелося садити другому пілотові. До слова, він також отримав травми.

"Літакопад" над Азовським морем – головне

Російським окупантам в Україні не вдається реалізувати жодних своїх планів. 2024 рік для загарбників почався з колосальних втрат. Зокрема, 14 січня відбувся грандіозний "літакопад" над акваторією Азовського моря.

Українським героям вдалося знищити літак А-50, а також – пошкодити Іл-22 (за штурвалом якого і був окупант Клімов). Валерій Залужний підтвердив цей факт.

Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Окрім того, окупантів попередили, що це – далеко не фінал. Їхнім коритам нічого робити в небі над Україною.