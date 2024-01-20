О случившемся стало известно 19 января, когда во вражеских телеграмм-каналах появилась информация по возведению с российско-украинской границы. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы попала автомашина "Урал" МО.

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В РДК показали кадры захвата "Урала"

Российский добровольческий корпус опубликовал кадры захвата транспорта.

Наши разведчики провели дерзкую операцию во время которой уничтожили "Урал" 4320 МЕ России и личный состав пограничных сил ФСБ,

– говорится в сообщении.