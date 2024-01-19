Ранее местный губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что нефтебазу пытался атаковать якобы украинский беспилотник. Впрочем, вроде бы дрон удалось сбить, а снаряд залетел на территорию нефтебазы, что и стало причиной пожара и задымления.

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В Клинцах не могут обуздать пожар

О пожаре утром рассказали губернатор Брянской области Александр Богомаз, минобороны России и российские телеграм-каналы. Российское оборонное ведомство традиционно обвинило во всем Украину.

По состоянию на данный момент пропагандистские СМИ сообщают, что, по информации экстренных спецслужб, масштабы возгорания расширяются.

Площадь пожара на клинцовской нефтебазе увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров,

– говорится в сообщении росСМИ.

По словам очевидцев, эта нефтебаза расположена у вокзала в Клинцах, а само зарево видели в нескольких районах города.

Предварительно для ликвидации возгорания были задействованы даже пожарный поезд и 13 пожарных автоцистерн. Россияне также отмечали, что пострадавших в результате атаки на нефтебазу якобы нет.

Атака по Клинцам: что известно