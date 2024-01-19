Ранее местный губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что нефтебазу пытался атаковать якобы украинский беспилотник. Впрочем, вроде бы дрон удалось сбить, а снаряд залетел на территорию нефтебазы, что и стало причиной пожара и задымления.
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В Клинцах не могут обуздать пожар
О пожаре утром рассказали губернатор Брянской области Александр Богомаз, минобороны России и российские телеграм-каналы. Российское оборонное ведомство традиционно обвинило во всем Украину.
По состоянию на данный момент пропагандистские СМИ сообщают, что, по информации экстренных спецслужб, масштабы возгорания расширяются.
Площадь пожара на клинцовской нефтебазе увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров,
– говорится в сообщении росСМИ.
По словам очевидцев, эта нефтебаза расположена у вокзала в Клинцах, а само зарево видели в нескольких районах города.
Предварительно для ликвидации возгорания были задействованы даже пожарный поезд и 13 пожарных автоцистерн. Россияне также отмечали, что пострадавших в результате атаки на нефтебазу якобы нет.
Атака по Клинцам: что известно
- Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что эта атака по враждебному объекту была работой украинской разведки. Известно, что были поражены четыре резервуара с бензином.
- В то же время представитель ГУР МО официально ни подтвердил, ни опроверг эту информацию. Он также рассказал, что когда говорится о нефтебазе, задействованной в обеспечении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами и не только, то это усложняет логистику для оккупантов. По его словам, это срывает графики поставок и предоставления. В частности, это дает дополнительные возможности и больше времени, а также увеличивает пространство для маневра наших защитников.
- Город Клинцы в Брянской области расположен в почти 60 километрах от крайней северной точки на границе Украины. Таким образом, эта атака в очередной раз подтверждает "дырявость" российской противовоздушной обороны.
- Кроме того, под ударом оказался Тамбовский пороховой завод. Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. По словам росСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода все равно "для безопасности" был эвакуирован.