Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что эта атака по вражескому объекту была работой украинской разведки. Где расположен город Клинцы, в которых горела нефтебаза – читайте в материале.

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Как далеко от Украины Клинцы в Брянской области России

Российские пропагандисты отмечали, что нефтебазу пытались атаковать беспилотным летательным аппаратом, но его якобы вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что во время "уничтожения БпЛА" он все же успел сбросить боеприпас на нефтебазу.

Россияне также отмечали, что пострадавших в результате атаки на нефтебазу якобы нет, а на месте уже работают пожарные и все необходимые экстренные службы. По словам очевидцев, эта нефтебаза расположена у вокзала в Клинцах, а само зарево видели в нескольких районах города.

Впоследствии собеседники 24 Канала В спецслужбах рассказали, что Украина продолжает работать по российской инфраструктуре. В частности, ГУР принимает определенные меры, чтобы ложь российской власти становилась все более очевидной даже для местного населения.

Источник также отметил, что площадь пожара на нефтебазе в Клинцах составляет 1 тысячу квадратных метров. Там горели четыре резервуара с бензином.

Стоит отметить, что город Клинцы в Брянской области расположен в почти 160 километрах от крайней северной точки на границе Украины. Таким образом, эта атака в очередной раз подтверждает способность украинских средств и "дырявость" российской противовоздушной обороны.

Где расположены Клинцы в Брянской области России: смотрите на карте

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