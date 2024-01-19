В России загорелась очередная нефтебаза. Источники 24 Канала сообщают, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Цели поражены

Источники сообщают, что Украина работает по российской инфраструктуре. В частности, ГУР принимает определенные меры.

Цели поражены, ложь российской власти становится все более очевидной даже для местного населения,

– говорится в сообщении.

В то же время, никаких деталей пока не раскрывают.

Что говорят российские власти

В России сообщают, что нефтебазу пытались атаковать беспилотным летательным аппаратом, но он якобы был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время так называемого уничтожения БПЛА успел сбросить боеприпас на нефтебазу.

В России горит нефтебаза: смотрите видео

По предварительной информации врага СМИ, пострадавших нет. На месте работают пожарные и все необходимые экстренные службы.

Россияне пишут, что эта нефтебаза расположена у вокзала. Тако отмечают, что "зарево видно издалека".



Россияне пишут, что Горит нефтебаза / Скриншот 24 Канала

Пламя действительно видно издалека. россияне выкладывают видео с пожаром на этой нефтебазе.

В Клинцах горит нефтебаза: смотрите видео

Кроме этого, там тоже собирается публика. Очевидно, россияне пришли посмотреть, как пылает нефтебаза. Их собралось достаточно много.

Россияне смотрят, как горит нефтебаза: смотрите видео

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