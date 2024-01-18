В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что большинство взрывов и пожаров в России – это работа самих граждан страны-агрессорки по разным мотивам. По его словам, это прямые последствия российского вторжения и агрессии против Украины.

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Юсов об атаке по нефтебазе

Представитель ГУР МО отметил, что разведка традиционно не подтверждает и не опровергает свою причастность к этому удару.

Хлопок был в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "хлопка" и что касается географии и средств поражения. И так, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, дислоцирующиеся на территории Петербурга и Ленинградской области,

– заверил Юсов.

По его словам, эта нефтебаза активно используется для обхода санкций, а также поставок и финансирования войск захватчиков. Потому, как отметил Юсов, это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов.

Он также добавил, что ударные БПЛА могли быть запущены с территории России, но "это не точно".

Что известно о "хлопке" в Ленинградской области