В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что большинство взрывов и пожаров в России – это работа самих граждан страны-агрессорки по разным мотивам. По его словам, это прямые последствия российского вторжения и агрессии против Украины.
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Юсов об атаке по нефтебазе
Представитель ГУР МО отметил, что разведка традиционно не подтверждает и не опровергает свою причастность к этому удару.
Хлопок был в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "хлопка" и что касается географии и средств поражения. И так, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, дислоцирующиеся на территории Петербурга и Ленинградской области,
– заверил Юсов.
По его словам, эта нефтебаза активно используется для обхода санкций, а также поставок и финансирования войск захватчиков. Потому, как отметил Юсов, это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов.
Он также добавил, что ударные БПЛА могли быть запущены с территории России, но "это не точно".
Что известно о "хлопке" в Ленинградской области
- Раньше источники 24 Канала сообщили, что этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ленинградской области России Отметили, что это спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. По предварительной информации, для атаки по вражескому объекту применили современные украинские средства.
- Впоследствии российское оборонное ведомство сообщило об атаке и отметило, что БпЛА вроде бы была сбита. В то же время, российские СМИ сообщили, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге. Телеграм-каналы писали, что "дрон с 3 килограммами взрывчатки" упал на территории терминала.
- Кроме того, взрывы прогремели сразу в нескольких областях страны-агрессора. Их также слышали, по меньшей мере, в Московской и Белгородской областях. Губернатор Белгородской области также заявлял, что в регионе объявлена воздушная тревога якобы из-за "ракетной опасности". Также сообщал, что якобы на Белгород "летело 10 ракет". Впрочем, традиционно российская "ПВО" вроде бы все "успешно сбила".
- В подмосковном Подольске заявили об "успешной" работе российской "ПВО". Впоследствии мэр Москвы заявил, что в Подмосковье якобы "сбили беспилотник".