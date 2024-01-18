Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що більшість вибухів та пожеж у Росії – це робота самих громадян країни-агресорки з різних мотивів. За його словами, це прямі наслідки російського вторгнення й агресії проти України.

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Юсов про атаку по нафтобазі

Представник ГУР МО зазначив, що розвідка традиційно не підтверджує та не спростовує своєї причетності до цього удару.

Бавовна була в Ленінградській області й раніше, але цього разу це нова якість "бавовни" і що стосується географії й що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області,

– запевнив Юсов.

За його словами, ця нафтобаза активно використовується для обходу санкцій, а також постачання і фінансування військ загарбників. Тому, як зазначив Юсов, це предметні та законні цілі для подібного роду інцидентів.

Він також додав, що ударні БпЛА могли бути запущені з території Росії, але "це не точно".

Що відомо про "бавовну" у Ленінградській області