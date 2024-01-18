Джерела 24 Каналу повідомили, що це операція ГУР. До речі, для атаки застосували сучасні українські засоби.

До речі У Росії чули вибухи в кількох областях: окупанти заявляють про атаку на нафтовий термінал

Що відомо про успішну атаку ГУР

Джерела зауважили, що цієї ночі українські безпілотники атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Наголосили, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Для атаки по ворожому об'єкту застосували сучасні українські засоби. Збір даних продовжується. Втім, уже є підтверджені влучання по цілях.

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Ця ніч для росіян була дуже тривожною