Джерела 24 Каналу повідомили, що це операція ГУР. До речі, для атаки застосували сучасні українські засоби.

До речі У Росії чули вибухи в кількох областях: окупанти заявляють про атаку на нафтовий термінал

Що відомо про успішну атаку ГУР

Джерела зауважили, що цієї ночі українські безпілотники атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Наголосили, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Для атаки по ворожому об'єкту застосували сучасні українські засоби. Збір даних продовжується. Втім, уже є підтверджені влучання по цілях.

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Ця ніч для росіян була дуже тривожною

  • У ніч проти 18 січня вибухи пролунали одразу в кількох областях країни-агресора.
  • Окупанти скаржилися на "атаку безпілотників". Також писали про нібито "ракетну небезпеку".
  • Вибухи чули щонайменше у Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях.
  • Традиційно російські загарбники марили про нібито "успішну роботу ПеВеО". Зокрема, заявляли, що "уламки БпЛА" буцімто виявили на території "Петербурзького нафтоналивного термінала".
  • До речі, це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Окрім того, найбільша стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург.