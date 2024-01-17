Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що "рух опору набирає обертів". Відомство показало кадри з місця події.

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Інциденти, що на відео, сталися у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.

Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ,

– ідеться у повідомленні.

За даними відомства, унаслідок підпалів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.

"Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України", – заявили в ГУР.

В Росії невідомі влаштували пожежі на залізниці: відео

До слова, у британській розвідці повідомляли, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України.

Інциденти на російській залізниці