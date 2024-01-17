Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що "рух опору набирає обертів". Відомство показало кадри з місця події.
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Інциденти, що на відео, сталися у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.
Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ,
– ідеться у повідомленні.
За даними відомства, унаслідок підпалів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії було паралізовано.
"Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України", – заявили в ГУР.
В Росії невідомі влаштували пожежі на залізниці: відео
До слова, у британській розвідці повідомляли, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України.
Інциденти на російській залізниці
- 8 січня прогриміла ця "бавовна" на залізничних коліях біля нафтобази у Свердловській області. Згодом було виявлено кілька вибухових пристроїв.
- Раніше СБУ здійснила підрив у Північномуйському тунелі імені Бессолова на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії.