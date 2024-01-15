14 січня у Брянській області трапилася пожежа у бліндажі російських окупантів. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем.

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Подробиці курйозного інциденту

Інцидент трапився в районі селища Кокорівка у Суземському районі. Відомо, що під час пожежі загинули двоє російських військовослужбовців-контрактників.

ЗМІ навіть встановили їхні дані – у пожежі "самоліквідувалися" 22-річний Андрєй Печенкін та 23-річний Євгєній Коптигін.

Цікаво, що зовсім нещодавно у Курській області згоріла польова лазня російських військовослужбовців. Тоді загинули 2 російських мобілізованих окупантів, ще 2 строковики постраждали. Інцидент трапився 11 січня.

Рано чи пізно вони все одно загинули б від рук ЗСУ, однак це трапилося швидше.

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