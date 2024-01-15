14 січня у Брянській області трапилася пожежа у бліндажі російських окупантів. За попередніми даними, причиною стало необережне поводження з вогнем.
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Подробиці курйозного інциденту
Інцидент трапився в районі селища Кокорівка у Суземському районі. Відомо, що під час пожежі загинули двоє російських військовослужбовців-контрактників.
ЗМІ навіть встановили їхні дані – у пожежі "самоліквідувалися" 22-річний Андрєй Печенкін та 23-річний Євгєній Коптигін.
Цікаво, що зовсім нещодавно у Курській області згоріла польова лазня російських військовослужбовців. Тоді загинули 2 російських мобілізованих окупантів, ще 2 строковики постраждали. Інцидент трапився 11 січня.
Рано чи пізно вони все одно загинули б від рук ЗСУ, однак це трапилося швидше.
Втрати ворога на фронті колосальні
- Згідно з даними Генштабу, за минулу добу на фронті загинули ще щонайменше 980 окупантів. Таким чином втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення зросли до 370 980.
- 14 січня воїни Повітряних Сил ЗСУ знищили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Наразі невідомо, скільки окупантів загинули, однак це безумовно історичний момент.
- Тим часом на Сході бійці Сил оборони знешкодили групу російських військових, які намагалися проводити розвідку поблизу Авдіївки Донецької області. Відомо, що щонайменше 3 окупантів загинули. Ще троє зазнали поранень.