Окрім цього, окупанти втратили десятки одиниць своєї техніки, серед яких танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи тощо.

Дивіться також Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який могли збити над Азовським морем

Втрати ворога станом на 15 січня

Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, на фронті в Україні загинули 370 980 російських загарбників. Зазначимо, що це орієнтовні дані, тож цифри можуть бути ще вищими. Оскільки важко вести точний підрахунок під час активних боїв.