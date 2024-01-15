Кроме этого, оккупанты потеряли десятки единиц своей техники, среди которых танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и т.д.

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Потери врага по состоянию на 15 января

С начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, на фронте в Украине погибли 370 980 российских захватчиков. Отметим, что это ориентировочные данные, так что цифры могут быть еще выше. Так как тяжело вести чёткий подсчет во время активных боев.