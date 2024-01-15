Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона лаконично прокомментировала возможное сбивание российских самолетов. Она добавила, что хоть это произошло и не в зоне ответственности ОК "Юг", однако оккупантов предупреждали об угрозе, передает 24 Канал.

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"Полоса невозврата"

Гуменюк не стала ни подтверждать, ни опровергать утверждение о том, что над Азовским морем могли сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Однако она добавила, что линия обороны на Юге построена таким образом, чтобы враг не смог вернуться.

Понимание того, что на южном направлении существует существенная опасность для авиации, у неприятеля было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие. Мы уже неоднократно говорили, что построение нашей линии обороны и нашей боевой работы связано с такой своеобразной полосой невозвращения. Поэтому не вернулись, так и не вернулись,

– лаконично отметила Гуменюк.

Что известно о возможном ущербе А-50

Поздним вечером мониторинговые телеграм-каналы, а также заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин заявили, что ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет А-50. Кроме того, также якобы удалось повредить ИЛ-22М11. Ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, также подтвердил ущерб российскому борту.

В частности, "РБК-Украина" сообщило, что А-50 заступил на дежурство в районе Кирилловки Мелитопольского района около 21:10 - 21:15. Практически сразу борт якобы удалось сбить над Азовским морем. Следовательно, самолет ДРЛО исчез с радаров и больше не отвечал на запросы тактической авиации. Кроме того, пилот Су-30 сообщил, что увидел возгорание, а впоследствии – падение какого-нибудь самолета.

Также известно, что могли подвести ИЛ-22М11. Известно, что борт совершал дежурство в районе Стрелкового. Его также могли подбить вдоль побережья Азовского моря. В сети также опубликовали запись, как экипаж этого судна просил о посадке в Анапе, эвакуации и быстрой и пожарной машине. Однако подтверждения идентичности этой записи пока не было.

Однако российские телеграм-каналы так называемых "военкоров" уже реагируют на сообщения о сбитии самолетов и выражают соболезнования погибшим пилотам. Впрочем, официального подтверждения потери бортов от оккупантов не было.