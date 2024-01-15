Відповідне відео поширило командування Сил спецоперацій. Зазначають, що на Авдіївському напрямку російські загарбники не полишають спроб просунутися вперед.
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Оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі, кажуть, що росіяни щоночі здійснюють атаки за тим самим маршрутом.
Тож, під час нічного спостереження вони виявили ворожу групу з п'яти осіб за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом.
Бійці відкрили по загарбниках вогонь з міномета. У результаті вогневого ураження троє військових окупаційного війська знищені, ще двоє – поранені.
Більше про ситуацію на фронті
- Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- Загалом упродовж доби зафіксовано 94 бойових зіткнення. Попри спроби ворога штурмувати наші позиції, захисники дають відсіч ворогу, той зазнає втрат.
- До слова, станом на 15 січня, за даними Генштабу, втрати російської армії з початку вторгнення сягнули понад 370 тисяч. Лише упродовж останньої доби ліквідовано 980 окупантів.