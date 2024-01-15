Тому українська авіація не може працювати у повітрі через ці "літальні командні пункти". Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, наголосивши, щойно наші винищувачі з'являться в зоні бойових дій і тоді чергує А-50, їх моментально перехоплять.

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Збиття А-50 – найбільша втрата ворога у повітрі

Авіаційний експерт наголосив, що навіть удари крилатими ракетами відстежують ІЛ-22 та А-50. Ці борти – летючі радари, які обладнані радіолокаційною станцією, що дозволяє бачити абсолютно все згори. Судна можуть на малих висотах дуже близько підходити до лінії фронту, що унеможливлює роботу української авіації.

Для російських повітряно-космічних сил – це дуже важка й найбільша повітряна втрата в людському та матеріальному сенсах з початку війни. Бо на борту А-50 льотний екіпаж складає 5 осіб та ще 11 операторів – це висококваліфіковані офіцери у званні не нижче капітана. 16 людей за один бойовий виліт росіяни втратили,

– підкреслив Романенко.

А-50 створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. Росіяни мають 10 таких літаків, 9 з яких модернізовані. Вони за останні 7 – 8 років пройшли курс модернізації, тому на судна встановлена ще більш коштовна апаратура.

За радянських часів такий літак коштував приблизно 350 мільйонів доларів. Приміром, український Ан-124 "Руслан" коштує вдвічі менше. Зараз вартість А-50 може сягати понад 500 мільйонів доларів. Можна лише уявити, який вий та розпач лунає в російських пабліках та поміж керівництва.

Зверніть увагу! 26 лютого 2023 року на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський літак А-50.

Крім цього, втрата А-50 – це друга найдошкульніша втрата після знищення крейсера "Москва". А якщо додати до цього також ліквідацію командного пункту на борту судна, то в росіян з'являться "дірки" на фронті, через які українські ударні засоби можуть проникати на їхню територію та завдавати ударів по найважливіших об'єктах противника.

Як судна могли збити

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що росіяни втратою А-50 поплатилися "за Дніпро". Нагадаємо, 14 січня Росія завдала удару по багатоповерхівці міста Дніпро. Утім, також існує версія, що росіяни самостійно могли збити А-50 та пошкодити ІЛ-22.

Збиття двох своїх бортів, на мою думку, це малоймовірно. У сучасній російській протиповітряній обороні біля мітки літака вказується тип. Я вже не кажу, що сигнал "свій-чужий" могли переплутати, але ж тип вказується. Відомо, що таких літаків у нас немає. Тому я ладен думати, що це ми збили,

– зазначив Валерій Романенко.

Найбільш вірогідна версія – збити А-50 та пошкодити ІЛ-22 могла система Patriot. Хоча А-50 патрулює понад 150 кілометрів майже з лінії фронту, щоб збити судно, Patriot потрібно поставити за 5 кілометрів від межі – це крайній ризик. Наразі складно підтвердити цю інформацію, тому очікуватимемо даних від наших військових.

Що відомо про збиття А-50 та пошкодження Іл-22