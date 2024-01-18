Про це повідомляють російські телеграм-канали. У мережі заявляли про роботу "пе-ве-о", яка відбивала "атаку безпілотників", передає 24 Канал.

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Вибухи пролунали щонайменше у 3 областях

Як повідомляють у мережі, у ніч проти 18 січня у Росії вибухи пролунали у Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях. Там заявляли нібито про "атаку безпілотників".

Так, в Бєлгородській області лунали потужні вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні оголошено повітряну тривогу буцімто через "ракетну небезпеку". Він повідомив, що нібито на Бєлгород "летіло 10 ракет", але російське "пе-ве-о" все "успішно збило".

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Гладков спочатку заявив, що руйнувань та постраждалих немає. Однак згодом він повідомив про одну постраждалу жінку, а також заявив про руйнування у селі М'ясоєдове. Там пошкоджено кілька будинків, а також лінії електропередач та газопостачання.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео