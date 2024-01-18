Про ситуацію у Подольську розповіли російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали. Вони поширювали інформацію про вибухи та ділилися відео з камер спостереження, на яких можна було почути бахкання та завивання сигналізацій.

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У Подольську лунали гучні вибухи

Так, близько півночі 18 січня стало відомо, що мешканці підмосковного Подольська сповістили про вибухи. Також почали викладати відео з камер спостереження. На них можна почути, як лунають гучні вибухи, а супроводжується це завиванням сигналізацій автомобілів.

Вибухи пролунали у підмосковному Подольську: дивіться відео

Невдовзі міський голова Москви Сєргєй Собянін вигадав чергову байку. Каже, що сили ППО вночі буцімто відбили атаку безпілотника у міському окрузі Подольська. Каже, що летів він на російську столицю.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – каже він.

Над Брянськом буцімто збили ракети

Цікаво, що після 21:00 17 січня пролунала повітряна тривога у Бєлгороді. Тоді місцевих мешканців закликали залишатися вдома через ракетну загрозу. Згодом стало відомо, що сирени вили як у Бєлгороді, так і в Валуйках.

А вже ближче до 22:00 надійшло дивне повідомлення від російського міністерства оборони. У ньому запевнили, що засоби ППО буцімто знищили дві українські ракети "Точка-У". І що вдалося перехопити три українські БпЛА над територією Брянської області.

Потім побідкався губернатор Богомаз. Каже, що ЗСУ буцімто намагалися атакувати об'єкти на території Суражського району Брянської області з допомогою тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

До слова, 17 січня зранку у місті Шахти Ростовської області спалахнула потужна пожежа на поліефірному заводі. Відомо, що там пролунав потужний вибух. Його почули місцеві мешканці близько 11:20. Представники Москви згодом запевняли, що спалахнуло у цеху з виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Тоді ж повідомляли про 11 постраждалих осіб. Після вибуху у небо здіймався надзвичайно густий стовп чорного диму.