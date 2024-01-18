О ситуации в Подольске рассказали российские СМИ и местные телеграм-каналы. Они распространяли информацию о взрывах и делились видео с камер наблюдения, на которых можно было услышать хлопки и завывание сигнализаций.

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В Подольске раздавались громкие взрывы

Так, около полуночи 18 января стало известно, что жители подмосковного Подольска известили о взрывах. Также начали выкладывать видео с камер наблюдения. На них можно услышать, как раздаются громкие взрывы, а сопровождается это завыванием сигнализаций автомобилей.

Взрывы раздались в подмосковном Подольске: смотрите видео

Вскоре городской голова Москвы Сергей Собянин придумал очередную басню. Говорит, что силы ПВО ночью якобы отбили атаку беспилотника в городском округе Подольска. Говорит, что он летел на российскую столицу.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – говорит он.

Над Брянском якобы сбили ракеты

Интересно, что после 21:00 17 января прозвучала воздушная тревога в Белгороде. Тогда местных жителей призвали оставаться дома из-за ракетной угрозы. Позже стало известно, что сирены выли как в Белгороде, так и в Валуйках.

А уже к 22:00 поступило странное сообщение от российского министерства обороны. В нем заверили, что средства ПВО якобы уничтожили две украинские ракеты "Точка-У". И что удалось перехватить три украинских БПЛА над территорией Брянской области.

Потом пожаловался губернатор Богомаз. Говорит, что ВСУ якобы пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У".

К слову, 17 января утром в городе Шахты Ростовской области вспыхнул мощный пожар на полиэфирном заводе. Известно, что там раздался мощный взрыв. Его услышали местные жители около 11:20. Представители Москвы позже уверяли, что вспыхнуло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Тогда же сообщали об 11 пострадавших. После взрыва в небо вздымался густой столб черного дыма.