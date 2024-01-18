Так, український дрон пролетів резиденцію Путіна у місті Валдай в Новгородській області країни-агресорки. Росіяни вихвалялися, що там буцімто розташована ППО, яке ладне помітити будь-яку загрозу у небі.

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Дрон пролетів над "суперзахищеною" резиденцією Путіна

Джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіло журналістам OBOZ.UA, що наші Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів. Саме це дозволяє їм долітати вглиб Росії.

Співрозмовник з ГУР МО також зазначив, що наші фахівці постійно знаходять нестандартні рішення для виявлення вразливих місць росіян. Тим часом росіяни хизувалися, що, мовляв, регіон є "найбільш захищеним від небезпеки з неба".

Варто зазначити, що Валдай розташований за 1 055 кілометрів від крайньої північної точки нашої держави. Таким чином це вчергове доводить, що російська протиповітряна оборона не здатна захистити громадян країни-агресорки від небезпеки.

Де розташований Валдай: дивіться на карті

Тим часом у російських телеграм-каналах росіяни вже почали істерику через українську атаку. Багато хто писав, що їх лякають українські безпілотники та вони не розуміють, як дрони могли долетіти так далеко. Знайшлися серед росіян і такі унікуми, що вимагають обмежити застосування безпілотників (мабуть, лише українських) в умовах війни.

Росіяни жаліються про українські дрони / Фото OBOZ.UA

Тим часом пролетівши резиденцію Путіна у Валдаї, український безпілотник полетів далі за курсом аж у Ленінградську область, де вразив російську нафтобазу.

ГУР МО уразило нафтобазу у Росії у Ленінградській області