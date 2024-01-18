Так, украинский дрон пролетел резиденцию Путина в городе Валдай в Новгородской области страны-агрессора. Россияне хвастались, что там якобы расположена ПВО, которая готова заметить любую угрозу в небе.

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Дрон пролетел над "суперзащищенной" резиденцией Путина

Источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказал журналистам OBOZ.UA, что наши Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей дронов. Именно это позволяет им долетать вглубь России.

Собеседник из ГУР МО также отметил, что наши специалисты постоянно находят нестандартные решения для выявления уязвимых мест россиян. Между тем россияне хвастались, что, мол, регион является "наиболее защищенным от опасности с неба".

Стоит отметить, что Валдай расположен в 1055 километрах от крайней северной точки нашего государства. Таким образом, это в очередной раз доказывает, что российская противовоздушная оборона не способна защитить граждан страны-агрессора от опасности.

Где расположен Валдай: смотрите на карте

Между тем, в российских телеграм-каналах россияне уже начали истерику из-за украинской атаки. Многие писали, что их пугают украинские беспилотники и они не понимают, как дроны могли долететь так далеко. Нашлись среди россиян и такие уникумы, требующие ограничить применение беспилотников (наверное, только украинских) в условиях войны.

Россияне жалуются об украинских дронах / Фото OBOZ.UA

Тем временем пролетев резиденцию Путина в Валдае, украинский беспилотник полетел дальше по курсу в Ленинградскую область, где поразил российскую нефтебазу.

ГУР МО поразило нефтебазу в России в Ленинградской области