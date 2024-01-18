Оккупанты впервые с начала полномасштабной войны заявили о якобы "сбитии беспилотника" над Ленинградской областью. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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БПЛА в Ленинградской области
Российские пропагандисты отметили, что "обломки БПЛА" якобы обнаружили на территории "Петербургского нефтеналивного терминала". Телеграм-каналы писали, что "дрон с 3 килограммами взрывчатки" упал на территории терминала.
Кроме того, распространили заявление минобороны, что ночью "ПеВеО" якобы "сбила БПЛА", который летел атаковать Москву.
Кстати, Петербургский – самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, а также крупнейшая стивидорная компания "Большого порта Санкт-Петербург".
Что известно о тревожной ночи в России
- В сети писали, что в ночь на 18 января взрывы прогремели в Московской, Ленинградской и Белгородской областях. Жаловались на якобы "атаку беспилотников" и не только.
- Губернатор Белгородской области также заявлял, что в регионе объявлена воздушная тревога якобы из-за "ракетной опасности". Также сообщал, что якобы на Белгород "летело 10 ракет". Впрочем, традиционно российская "ПеВеО" будто бы все "успешно сбила".
- Мощные взрывы слышали и в подмосковном Подольске. Местные сообщали о работе "ПеВеО". Впоследствии мэр Москвы заявил, что в Подмосковье якобы "сбили беспилотник".
- В Брянске местные власти заявили о "ракетной опасности" и "атаке беспилотников".