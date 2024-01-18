Вечером 18 января в городе Старый Оскол Белгородской области произошел мощный пожар на подстанции. Россияне сняли его на видео.

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Что сказали оккупанты

В четверг в Старом Осколе ярко горела одна из подстанций. Пламя и дым можно было увидеть за километры. Из-за этого пожара в некоторых частях города исчез свет. В частности, в микрорайонах Буденного, Хмелева, Канатеа. Соцсетями распространялись видео с места событий.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Россиянам стало тревожно из-за пожара и блэкаута: смотрите видео



Рядом с электроподстанцией расположено локомотивное депо. Местные жители сообщили, что перед пожаром они слышали звуки беспилотников и "хлопок".

В Старом Осколе пылала подстанция: смотрите видео



Российские власти традиционно попытались все сначала замолчать, а затем соврать. В результате МЧС заявило, что на подстанции якобы произошло лишь короткое замыкание, которое будто бы не привело к дальнейшему возгоранию.

Так выглядел мощный пожар на Белгородщине: смотрите видео



Российские чрезвычайники утверждали, что никакого возгорания на объекте вроде бы не было. Однако многочисленные видео в интернете это опровергают.

Как отреагировали в Украине

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал ситуацию в Белгородской области

Старый Оскол в Белгородской области. Звуки БПЛА. Взрыв. Горит подстанция. Готовятся перенять флешмоб "Блэкаут" от Крыма. Наши корреспонденты передают, что очень тревожно в разных формах нецензурной брани. Хорошо,

– написал он в своих соцсетях.

Напомним, что временно оккупированный россиянами украинский Крым тоже остался без света 18 января. Из-за проблем на Балаклавской ТЭС исчезло энергоснабжение в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и других городах. До этого в Евпаторийском районе было громко.