Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что такие договоренности не будут публичными или зафиксированными в документах, ведь для лидеров европейских стран это очень невыгодная позиция. Однако Украина в условиях войны не может постоянно спрашивать разрешение на осуществление тех или иных военных действий.

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Проявление слабости Европы

Украина самостоятельно при одобрении, поддержке, но без особой помощи со стороны европейских стран сражается с очень страшным врагом.

Если Украина будет постоянно переспрашивать, а можно мне победить, а можно я возьму эту территорию, а можно я наконец разбомблю какой-то логистический узел, то она никогда не выиграет войну,

– отметил оппозиционный журналист.

С одной стороны, наверняка в Европе уже перестали сопротивляться, и теперь Украине можно стрелять по Белгороду. А с другой – это, вероятно, очередное проявление слабости Европы и ее способности осмысленно реагировать на происходящее по Украине.

"Украина по факту делает так, как считает нужным, а Европа по факту не в состоянии ничего сказать по этому поводу", – заметил Асланян.

Путин хочет "победить" лично

Атаки Украины по территории России преследуют две цели:

конкретное поражение – нужно попасть в склад, скопление техники и т.п.;

осуществить перераспределение сил ПВО противника.

ПВО всегда не хватает, и россияне с какого-то участка фронта должны были передвинуть определенное количество сил и средств противовоздушной обороны в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, которые терпят удары со стороны Украины.

Однако Россия не собирается этого делать, а Владимир Путин не намерен защищать эти области России, потому что ему абсолютно "плевать" на тыл, людей, на Россию. Он воюет не потому, что хочет, чтобы "победили" люди, которых он призвал на эту войну. "Победа" должна быть лично Путина,

– подчеркнул Асланян.

Именно поэтому в его планы не входит прикрыть ПВО Белгородской области, а также Курской и Брянской.

С точки зрения войны, Украина поражает тыловые группировки россиян, а Путин вовсе не собирается защищать свой тыл. Этот парадокс очень хорошо характеризует сущность Путина. Его интересы заключаются в том, чтобы уничтожить Украину, при этом он готов к тому, что Украина в ответ уничтожит Россию.

В то же время российская власть предлагает эвакуироваться жителям Белгорода в Старый Оскол – туда, куда так же будут долетать украинские ракеты.

"В этом смысле жители Белгородской области отдают себе отчет, что они брошены на произвол судьбы, никому не нужны и никакой эвакуации не будет", – отметил Сергей Асланян.

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