Російський опозиційний журналіст Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що такі домовленості не будуть публічними чи зафіксованими в документах, адже для лідерів європейських країн це дуже невигідна позиція. Проте Україна за умов війни не може постійно питати дозволу на здійснення тих чи інших військових дій.

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Прояв слабкості Європи

Україна самостійно при схваленні, підтримці, але без особливої допомоги з боку європейських країн б'ється з дуже страшним ворогом.

Якщо Україна буде постійно перепитувати, а можна мені перемогти, а можна я візьму ось цю територію, а можна я нарешті розбомблю якийсь логістичний вузол, то вона ніколи не виграє війну,

– зазначив опозиційний журналіст.

З одного боку, напевно в Європі вже перестали чинити опір, і тепер Україні можна стріляти по Бєлгороду. А з іншого – це ймовірно черговий прояв слабкості Європи та її здатності осмислено реагувати на те, що відбувається по Україні.

"Україна за фактом робить так, як вважає за потрібне, а Європа за фактом не в змозі нічого сказати з приводу цього", – зауважив Асланян.

Путін хоче "перемогти" особисто

Атаки України по території Росії мають дві мети:

конкретне ураження – потрібно влучити в склад, скупчення техніки тощо;

здійснити перерозподіл сил ППО противника.

ППО завжди не вистачає, і росіяни з якоїсь ділянки фронту мали пересунути певну кількість сил та засобів протиповітряної оборони у Білгородську, Курську та Брянську області, які зазнають ударів з боку України.

Проте Росія не збирається цього робити, а Владімір Путін не має наміру захищати ці області Росії, тому що йому абсолютно "плювати" на тил, людей, на Росію. Він воює не тому, що хоче, щоб "перемогли" люди, яких він закликав на цю війну. "Перемога" має бути особисто Путіна,

– підкреслив Асланян.

Саме тому в його плани не входить прикрити ППО Білгородську область, а також Курську та Брянську.

З погляду війни Україна вражає тилові угруповання росіян, а Путін зовсім не збирається захищати свій тил. Цей парадокс дуже добре характеризує сутності Путіна. Його інтереси полягають в тому, щоб знищити Україну, при цьому він готовий до того, що Україна у відповідь знищить Росію.

Водночас російська влада пропонує евакуюватися жителям Бєлгорода в Старий Оскол – туди, куди так само будуть долітати українські ракети.

"В цьому сенсі жителі Бєлгородської області усвідомлюють, що вони кинуті на свавілля долі, нікому не потрібні і жодної евакуації не буде", – зазначив Сергій Асланян.

Що відбувається у Бєлгородській області Росії