Росіяни панікують через "бавовну" у Бєлгороді. Вони підтримують геноцид українців, однак не хочуть, аби війна постукала у їхні домівки.

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В'ячеслав Гладков розповів, що евакуюватися з Бєлгорода можуть усі охочі. Для цього достатньо набрати номер "112" або прийти до приймальні губернатора. Що ж, у Росії традиційно "все йде за планом".

Вже сьогодні ми готові вас перевезти в Старий Оскол і Губкін, де ви будете знаходитись у досить комфортних умовах, у теплих та безпечних номерах. Ви знаходитиметеся там стільки часу, скільки це буде необхідно,

– наголосив Гладков.

Що відбувається у Бєлгороді

До слова, найбільше шкоди Бєлгороду завдала саме російська "ППО". Вона намагається щось збивати, водночас регулярно "гатить" по своїх. Сили оборони 30 грудня 2023 року завдали удари по військових об'єктах у Бєлгороді. Тим часом російська "ППО" розбила мало не пів міста.

Місцева влада оперативно назвала дані про загиблих. Тоді окупанти відступили від свого правила "потєрь нєт". Росіяни панікують у соцмережах.