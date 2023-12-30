Вдень 30 грудня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи, зокрема у центрі міста. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що то робота – Сил оборони і безпеки.

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"Помста" за масовані удари

У спецслужбах уточнили, що українські сили вдарили по військових об'єктах в Бєлгороді. Водночас там додали, що внаслідок непрофесійних дій російської ППО у місті є руйнування цивільної інфраструктури.

Джерела "РБК-Україна" зазначили, що "бавовна" у Бєлгороді – наслідки постійних обстрілів українських міст та їх мирних мешканців.

Нагадаємо, що 29 грудня вранці Росія здійснила наймасованішу атаку України з повітря, використавши понад сотню крилатих ракет. Станом на 14:00 30 грудня відомо, що цей удар забрав життя 39 українців. Загалом постраждало 159 людей.

