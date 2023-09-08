Вночі 7 вересня горів один з найбільших у Росії заводів з виробництва мікроелектроніки – "Кремній Ел". Не встиг "нещасний" оговтатися від першого прильоту, коли до нього прилетіло вдруге.

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"Кремній Ел" знову горить

Десь близько шостої вечора жителі Брянська чули звуки, схожі на вибухи. Згодом губернатор Брянської області повідомив про атаку безпілотників. За його словами, під час цієї атаки уламки одного з "пригніченого засоби РЕБ" дрона потрапили до адміністративної будівлі, внаслідок чого вона спалахнула. Постраждалих немає, сказав він.

Окремі пропагандистькі канали зазначають, що безпілотник потрапив не просто в будь-яку адміністративну споруду, а в будівлю заводу мікроелектроніки "Кремній Ел". У результаті – загорівся п'ятий корпус. Пожежа охопила територію площею близько 20 квадратних метрів. Людей із будівлі довелося евакуйовувати. А біля самого заводу утворилися затори.

"Кремній Ел" горить: відео

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