Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що у Москві сталося займання у Федеральній митній службі, передає 24 Канал.
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У Москві знову весело і яскраво
Очевидці розповіли, що чули вибухи в одному з районів російської столиці під назвою Новогіреєво. Одразу після вибухів там утворився вогонь, а у небо піднявся чорний стовп диму.
У московському Новогіреєво виникла пожежа: дивіться відео
Згодом очевидці стали писати про те, що на місце подій активно стали їхати оперативні служби. На кадрах можна побачити, як до Новогіреєво чимдуж мчиться пожежна машина з рятувальниками.
На місце подій ринулися пожежники: дивіться відео
У мережі писали, що вибухи пролунали у будівлі, де розташовується Федеральна митна служба країни-агресорки. Водночас досі невідомо, через що саме лунали вибухи й сталася пожежа.
Вибухи пролунали у Федеральній митній службі Росії: дивіться відео
Вже встигли прокоментувати вибухи й у московському мнс. Там заявили, що пожежа сталася на Схід від Москви й там буцімто горів склад, де зберігали ніщо інше як – холодильники. Наскільки ця інформація відповідає дійсності – визначити неможливо.
Окупанти стверджують, що горить склад з холодильниками: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок прильотів поранені люди. Крім цього, пропагандисти не повідомили, який масштаб цієї пожежі й чи вдалося їм її вже загасити.
Москва не спить по ночах через вибухи
- У російській столиці вночі 7 вересня повідомляли про вибухи біля аеропорту "Жуковський". Зокрема, місцева влада говорила про "атаку дронами" і "вдалу роботу російської ППО".
- За кілька днів до цього під Москвою росіянам навіть вдалося збити якийсь невідомий добрий безпілотник. Спочатку мер російської столиці заперечував пошкодження, але згодом розповів про незначні руйнування побутового об'єкта.
- Крім цього, у Москві також мусили скасувати рейси на всіх аеропортах і евакуювати людей з Київського вокзалу. Адже, за словами окупантів, буцімто існувала загроза вибуху.