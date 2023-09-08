Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии стало известно, что в Москве произошло возгорание в Федеральной таможенной службе, передает 24 канал.

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Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в одном из районов российской столицы под названием Новогиреево. Сразу после взрывов образовался огонь, а в небо поднялся черный столб дыма.

В московском Новогиреево возник пожар: смотрите видео

Впоследствии очевидцы стали писать, что на место событий стали активно ехать оперативные службы. На кадрах можно увидеть, как в Новогиреево изо всех сил мчится пожарная машина со спасателями.

На место происшествия ринулись пожарные: смотрите видео

В сети писали, что взрывы прогремели в здании, где располагается Федеральная таможенная служба страны-агрессорки. В то же время до сих пор неизвестно, из-за чего раздавались взрывы и произошел пожар.

Взрывы раздались в Федеральной таможенной службе России: смотрите видео

Уже успели прокомментировать взрывы и в московском МЧС. Там заявили, что пожар произошел восточнее Москвы и там якобы горел склад, где хранили ничто иное как – холодильники. Как эта информация соответствует реальности – найти нереально.

оккупанты утверждают, что горит склад с холодильниками: смотрите видео

Пока неизвестно, есть ли в результате прилетов раненые люди. Кроме этого, пропагандисты не сообщили, какой масштаб этого пожара и удалось ли его уже потушить.

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