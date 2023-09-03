Как пишут росСМИ, пассажиров и сотрудников Киевского вокзала эвакуировали не просто так. Мол, была угроза взрыва.

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Вокзал заминировали

Пропагандисты говорят, что вокзал якобы заминировали. Поэтому из-за угрозы взрыва пришлось вывести оттуда всех людей.

В ГСЧС отметили, что эвакуировали людей "в целях безопасности". На место отправились специалисты, занимавшиеся проверкой информации об угрозе взрыва.

Вскоре стало известно, что взрывоопасных предметов на Киевском вокзале не обнаружили. Либо плохо искали, либо действительно ничего не было, а звонок был очередным розыгрышем.

Что касается московских аэропортов, то отмена рейсов происходила по неизвестным причинам. Известно, что отменили 23 рейса, а еще 18 задержали. Если подробнее, то: